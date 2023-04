Prigožin varuje před ukrajinskou ofenzivou. Navrhuje konec války, přitom chce sám boj

„Mnozí z těch, kteří ještě včera podporovali speciální operaci (myšlena speciální vojenská operace - SVO, jak ruské vedení označuje invazi na Ukrajinu - pozn. red.), jsou dnes na pochybách nebo jsou kategoricky proti tomu, co se děje. Chtějí se rychle vrátit ke svému běžnému životu, starým praktikám a komfortu,“ uvádí ve své stati Prigožin.

Jeho názor je velmi blízko realitě, protože i experti na Rusko upozorňují, že si elity uvědomují dopad války a to, že nepřinesla avizované úspěchy.

„Hluboký stát je mazaný, jsou připraveni měnit barvy, jak je libo. Je to náš vnitřní, laskavý, mazaný a krvežíznivý chameleon,“ napsal Prigožin.

Prigožin následně vypočítává úspěchy. „Rusko zničilo velkou část aktivní ukrajinské mužské populace a zastrašilo její další část, která utekla do Evropy. Odřízlo Azovské moře a velký kus Černého moře, zabralo tlustý kus území Ukrajiny a vytvořilo pozemní spojení na Krym. Teď zbývá už jen jediné, pevně se na těchto územích usadit,“ dodal.

Sám však varuje před proměnou Ukrajiny. „Jestliže byla dřív Ukrajina součástí bývalého Ruska, nyní je to absolutně národnostně orientovaný stát,“ zdůraznil.

„Mají všeho dostatek. V tankových klínech, které se snaží každý den vrazit do obrany wagnerovců, ztrácejí denně 30 až 50 kusů techniky a nemají s tím problémy,“ popisuje.

„Ukrajinská armáda je v oblastech soustředění a připravuje se na postup. Jak se však říká: osel, který stál ve stínu, nebude pracovat na slunci. Jestli ukrajinské ozbrojené síly v nejbližší době nepřejdou do útoku, začnou postupně ztrácet svůj bojový potenciál,“ dodal.

Varuje i před možností, že by se objevila varianta, že Spojené státy nabídnou variantu stažení ruských jednotek na hranici před invazí. „Pokud vláda odmítne, ukrajinské ozbrojené síly přejdou do útoku,“ nastiňuje možnou variantu.

Prigožin však fantazíruje, že tento pád na dno může Rusko obrodit a jako oběť se vynoří jako obrovská mořská příšera. Připomíná přitom vývoj Číny od konce císařství do dneška i obnovení Německa a Japonska

Sám je však proti kapitulaci, která by mohla vést nové ruské vedení k ústupkům, které by Ukrajině vrátily získaná území.

To by mohlo vyvolat otázku, za co jeho skupina tedy bojovala a objeví se odstředivé tendence.