Odmítnu krvelačné žvásty. Americký prezidentský kandidát slibuje vstřícnost Moskvě

Ramaswamy to napsal ve svém článku pro web The American Convervative, kde svoje sliby vysvětlil tím, že největším nebezpečím pro Spojené státy je sbližování Moskvy a Pekingu. „Čím déle válka na Ukrajině potrvá, tím je stále jasnější, že vítěz je jen jeden: Čína,“ napsal Ramaswamy.

Ramaswamy dále slíbil, že v případě zvolení by se v roce 2025 vydal do Moskvy, aby „zajistil mír na Ukrajině“, a to za „podmínek, které budou na prvním místě pro americké zájmy“.

„Za tímto účelem přijmu ruskou kontrolu nad okupovanými územími a zavážu se zablokovat kandidaturu Ukrajiny do NATO výměnou za vystoupení Ruska z vojenského spojenectví s Čínou,“ prohlásil Ramaswamy, který dále dodal, že by také proti Moskvě ukončil sankce, čímž by Rusko „vrátil na světový trh“ a zároveň zajistil, že by mělo „strategickou kontrolu nad čínskými záměry ve východní Asii“.