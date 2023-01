NYT: Drancování ukrajinských muzeí je útokem Rusů na ukrajinskou identitu

Drancování ukrajinských muzeí ruskými vojáky je co do rozsahu největší loupeží umění od dob druhé světové války, domnívají se podle amerického deníku The New York Times odborníci. Podle nich je cílem tohoto rabování připravit Ukrajinu o její kulturní dědictví.

