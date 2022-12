Nizozemsko je připraveno v Haagu zřídit speciální tribunál pro ruské zločiny na Ukrajině

Nizozemsko je ochotné zřídit nový tribunál podporovaný OSN, který by soudil ruskou invazi na Ukrajinu, uvedl v pondělí nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra. Společně s Evropskou unií chce usilovat o mezinárodní podporu a financování tribunálu. Nový tribunál by neměl zasahovat do činnosti Mezinárodního trestního soudu (ICC), který rovněž sídlí v Nizozemsku.

Foto: Profimedia.cz Nizozemský ministr zahraničí Mark Hoekstra