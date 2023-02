Nad Ukrajinou sestřelili 11 íránských dronů. Rusům ještě zjevně nedošly

„V noci od 23:00 do rána ruští okupanti vyslali nad Ukrajinu 14 bojových dronů typu Šáhid. Jedenáct z těchto dronů sestřelili ukrajinští obránci,“ uvedl generální štáb. Kyjevská správa dodala, že devět jich bylo sestřeleno u Kyjeva.

Nepotvrdila se tak zpráva britské rozvědky, že Rusko zřejmě vyčerpalo své zásoby íránských dronů Šáhid 136. Britská rozvědka k tomu dospěla na základě skutečnosti, že až do noci na pondělí nebyly nad Ukrajinou použity od 15. února. Podle britské rozvědky Ukrajinci v lednu a v únoru sestřelili jen 24 těchto dronů, což potvrzuje jejich klesající nasazení.

Může to ale souviset i s tím, že Ukrajinci už našli účinnou obranu proto těmto zařízením a Rusko je nyní využívá pouze jako klamné cíle, které mají zahltit ukrajinskou protivzdušnou obranu a donutit ji k tomu, aby na ně vystřelovala rakety země vzduch, jež jsou mnohonásobně dražší než samotné drony.

Rusko se podle německého týdeníku Der Spiegel pokouší dojednat licenční výrobu obdobných čínských dronů ZT-180. Čínský výrobce Xi´an Bingo prý už souhlasil s výrobou stovky prototypů pro Rusko, které by je mělo dostat do dubna, a pak jich měsíčně vyrábět sto kusů v licenci. Není však jasné, zda tomu tak skutečně je. Čína dosud žádné zbraně Rusku nedodávala a Xi´an Bingo popřel jakékoli obchodní vztahy s Ruskem.

Spekuluje se i o výrobě íránských dronů v Rusku, protože 5. ledna íránská delegace navštívila nepoužívaný prostor v Jelabuze, kde by se mohly drony vyrábět. List The Wall Street Journal uvedl, že se Rusko a Írán domluvily na výrobě 6000 dronů Šáhid 136 v Jelabuze.

Podle Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) ruský výrobce bezpilotních letadel Albatross se domluvil s firmou Alabuga na výrobě dronů v Jelabuze v Tatarstánu a buduje se tam velká továrna. Dohoda byla zveřejněna 23. ledna. V továrně by se mělo až do roku 2037 vyrábět ročně 1000 pozorovacích dronů Albatross M5, které by se měly využívat v zemědělství. Albatross však má zájem dodávat čtvrtinu své produkce armádě. Tvrdí, že 70 procent komponent pro drony je domácí produkce. Zahraniční jsou kamery včetně multispektrálních a termovizních od firem Sony, Parrot a FLIR.