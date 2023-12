Na Ukrajině cvičí stovky pilotů závodních dronů

Jde o drony kategorie FPV (First person view) k jejichž ovládání se používají brýle, uvedl server Defense One. „V každé oblasti používají FPV drony,“ řekl tajemník výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství v ukrajinském parlamentu Jehor Černijev. „Je to levná zbraň, která může být používaná masově,“ vysvětlil.