Moskva odvolala generála kvůli porážce u Vuhledaru

Zpráva o odvolání generála Muradova se již před několika dny objevila na sociálních sítích i v prokremelských médiích, jako je televize Cargrad , ale nebyla oficiálně potvrzena. Ministerstvo obrany dosud neodpovědělo na žádost The Moscow Times o vyjádření.

Muradov byl loni v říjnu povýšen na velitele Východního vojenského okruhu. Nyní byl však tohoto velení zbaven, napsal deník s odvoláním na zdroj ze zmíněného okruhu a z generálního štábu. Oba zdroje hovořily pod podmínkou anonymity. Neví se, zda Muradov bude převelen do jiné funkce ani kdo ho nahradí.

„Muradov nechal ruskou armádu opakovaně útočit v malých mechanizovaných uskupeních přes minová pole, přes otevřený terén. Ve Vuhledaru nic nedokázali,“ řekl The Moscow Times vojenský analytik Michael Kofman.

„Muradov byl odvolán, protože to byl šílený idiot, který dokázal nařídit vojákům, aby šli na jistou smrt. Spousta lidí si na něj stěžovala,“ uvedl zdroj z Východního vojenského okruhu.

Ovládnutí Vuhledaru by ruské armádě umožnilo obejít silně opevněná ukrajinská postavení u Avdijivky, což by usnadnilo širší ruskou ofenzívu v Donbasu. Místo toho ruské síly zabředly do těžkých bojů, zejména u města Bachmut, který leží asi 100 kilometrů severovýchodně od Vuhledaru, a zdá se, že nejsou schopny dosáhnout žádného významného vojenského průlomu, napsal list.