Lukašenko označil běloruskou síť restaurací McDonald´s za „náš podnik“

„Odešli vlastníci, tak sbohem. My vás neznáme, vy nás znát nechcete. Od té chvíle je podnik znárodněn,“ prohlásil Lukašenko.

„(Pokud jde o) podniky, které založili zahraniční investoři, anebo zprivatizované podniky, které získali zahraniční investoři, kteří ale odešli - zamávejte jim a pokřižujte se, ale majetek vám zanechali,“ řekl Lukašenko svým podřízeným. „Říkám to na příkladu McDonald´s. Fungoval a funguje. Ale už je to náš podnik,“ prohlásil. „Když se jim nechtělo pracovat, tak jak je libo. Naši lidé nejsou hloupější. Dokážou housku rozříznout a dát dovnitř list salátu či kus salámu. Přesně tak se stalo. Vše tu zůstalo, nic si neodnesli. Jinak bych stínal hlavy viníků. Nikdo si nic nesmí odnést. To nesmíte dopustit,“ dodal.