Kachovská přehrada se neprotrhla sama. Byly použity výbušniny, máme důkazy, tvrdí Ukrajinci

Podle předběžných závěrů není žádný důvod se domnívat, že by ke zničení Kachovské přehrady došlo proto, že by byla „unavená“ či již dříve poškozena, kvůli čemuž nevydržela a protrhla se. Prohlásil to Andrij Jusov z ukrajinské vojenské rozvědky s tím, že mají důkazy o použití výbušnin.

Protržená Kachovská přehradaVideo: Reuters