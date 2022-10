Jmenování nechvalně proslulého Surovikina velitelem sil na Ukrajině nevysvětluje masivní raketové údery

Mohutné raketové údery na celou Ukrajinu z počátku tohoto týdne se kryjí se jmenováním armádního generála Sergeje Surovikina do pozice velitele sil na Ukrajině. Ukrajinská tajná služba GUR útoky spojuje s generálem. Americký Institut pro studium války (ISW) se naopak nedomnívá, že by tomu tak bylo a že by mělo dojít k dalšímu posunu konfliktu směrem k vedení bojů v Sýrii, kde Surovikin taky velel.

Foto: Alexei Druzhinin, ČTK/AP Generál Sergej Surovikin s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v prosinci 2017