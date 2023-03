Dron, který se zřítil u Moskvy, byl ukrajinský. Rusové prý zničili další dva

„Podle úlomků, které dopadly nedaleko kompresorové stanice, je to ukrajinská UJ-22 Airborne, stroj, který může letět v automatickém režimu, kdy zná souřadnice cíle, do vzdálenosti 800 km. To je podle údajů, které Ukrajinci uváděli na veletrzích, když ještě vystavovali tato zařízení,“ řekl Drozděnko.