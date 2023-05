Demonstrovaly drony nad Kremlem ukrajinskou sílu, nebo šlo o zinscenovanou akci Rusů?

„Je mimořádně nepravděpodobné, že by mohly dva drony proniknout mnohovrstevnou protivzdušnou obranou a být sestřeleny (nebo samy vybuchly) přímo nad Kremlem způsobem, že to nabídne působivý obrázek pěkně zachycený kamerami,“ uvedl ISW.

O útok na Putina však rozhodně nešlo. „Chodí do Kremlu jen vzácně, natož aby tam zůstával přes noc,“ uvedl expert na Rusko Mark Galeotti. Potvrdil to navíc i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, když uvedl, že ruský prezident v době útoku v Kremlu nebyl.

„Ukrajinci pečlivě trasují pohyby Putina. Věděli, že v tu dobu nebyl v Kremlu. Rusko to mohlo vyfabrikovat a použít jako záminku k útoku na Zelenského, o což se pokusilo i v minulosti,“ uvedl bývalý příslušník CIA a tajemník amerického ministra vnitra Mick Mulroy pro list The Guardian .

Dodal, že někdo to bral jako vtip a jiní jako tragédii, ale zmínil, že o pár let později se rozpadl Sovětský svaz.

Naznačil tím možnost, že existuje i třetí možnost vedle ukrajinského útoku a vyfabrikované akce; tzn. že to podnikl někdo z frajeřiny. Tomu by nasvědčovalo i rozhodnutí moskevské radnice zakázat lety dronů nad metropolí.

„Je to prosté, Rusko nevítězí a on nedokáže dál motivovat společnost. Nemůže dál jen posílat vojáky na smrt, potřebuje něco, co by motivovalo jeho lid.“