Česká armáda ve středu převezme tank za pomoc Ukrajině

Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině 14 starších tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok.

Všechny tanky by měly být v Česku do konce příštího roku. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno do poloviny roku 2024.