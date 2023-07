Být Prigožinem, nevyhazoval bych ochutnavače, říká šéf CIA

„Je to poněkud složitý tanec. Putin je někým, kdo všeobecně přemýšlí nad tím, že pomsta chutná nejlépe za studena. Z mých zkušeností tvrdím, že je nejlepším apoštolem odplaty. Byl bych překvapen, kdyby Prigožin unikl dalšímu trestu,“ přemítal Burns.

Šéf CIA také navázal na dřívější slova amerického prezidenta Joea Bidena o tom, že by Prigožin měl dávat pozor na to, co dostane na talíř. „Kdybych byl Prigožinem, rozhodně bych nevyhazoval svého ochutnavače,“ poznamenal Burns.