Bůh nás odmění za záchranu ukrajinských dětí, na Západ je prodávají na orgány, řekl Lukašenko

„Západ se snaží kolem Putina a nyní i kolem mě vyvolat rozsáhlou hysterii, a dokonce proti mně zahájil trestní stíhání. Je to prostě směšné, absolutně si z toho nedělám hlavu,“ citovala běloruská agentura Lukašenka, který reagoval na „kritiku“ ohledně běloruského ozdravného programu pro děti z Donbasu.

„Ještě více nám to potvrdilo, že děláme správnou věc. Děti za nic nemohou. A s Putinem jsme se dohodli, že tyto ozdravné pobyty budeme financovat ze svazového (Svaz Ruska a Běloruska) státního rozpočtu,“ uvedl Lukašenko. Poznamenal také, že ozdravné tábory takto s Putinem financují dlouhodobě a že tak budou činit i do budoucna, a to navzdory kritice.