Biden svolal mimořádnou schůzku G7 a dalších zemí kvůli explozi v Polsku

Polský prezident Andrzej Duda byl ohledně původu střely opatrnější a uvedl, že úřady zatím s jistotou neví, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena, podotkla AP. Uvedl, že byla „s největší pravděpodobností“ vyrobena v Rusku, ale ještě se to ověřuje. Pokud by se tato informace potvrdila, bylo by to poprvé od ruské invaze na Ukrajinu, kdy ruská zbraň zasáhla území některé z členských zemí NATO, podotkla AP.