PŘEHLEDNĚ: Aktuální ceníky plynu hlavních dodavatelů

Velkoobchodní cena plynu v posledních měsících klesá, a tak už se to pomalu začalo promítat také do ceníků českých dodavatelů. Společnosti E.ON a Innogy jsou prvními, které nabízí odběr plynu za cenu pod úrovní vládního stropu. Konkurence zatím ceníky neaktualizovala, podle experta to je však otázkou času.

Foto: Stephane Mahe, Reuters Ilustrační foto