Cena plynu na burze je výhodnější než český strop, někteří dodavatelé připravují nové ceníky

Takové ceny už jsou pod úrovní českou vládou stanoveného stropu, který činí 2500 Kč za MWh bez DPH (s DPH uvádí vláda cenu 3000 Kč za MWh). Z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) to ale nevypadá, že by úpravu cenového stropu v nejbližší době plánovalo navrhnout. „Vývoj cen na trhu MPO sleduje, pozitivních trendů je si vědomo a jejich dopad průběžně vyhodnocuje,“ odpověděl Novinkám nejednoznačně Marek Vošahlík z tiskového oddělení.

Kromě vlády mohou na aktuálně nízké ceny na burze reagovat také samotní dodavatelé, a to prostřednictvím úpravy ceníků, jejichž nová výše by byla pod úrovní vládního stropu. Má to ovšem háček – většina dodavatelů nakupuje s předstihem, přičemž tuto potřebu v loňském roce umocnil tlak na naplnění plynových zásobníků, aby byl pro domácnosti a průmysl dostatek plynu. Dodavatelé tak komoditu pro letošní rok nakupovali za loňské vysoké ceny.