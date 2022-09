Kolařík: Raketa mi přelétla nad hlavou

„Už cestou do Mykolajiva mě v protisměru překvapil nezvyklý konvoj, na několika nákladních autech byl rozbombardovaný stíhací bombardér ukrajinského letectva zřejmě z Mykolajivského letiště, které rozmontovali a převáželi do zázemí.“ dodal Kolařík a ukázal i fotografii sestřeleného ruského vrtulníku.

Zmínil i otázku, jak je to možné, že Cherson padl: „Do dneška se vede na Ukrajině diskuse, jak je možné, že Antonivský most chránil jen jeden obrněný transportér, když válka trvala druhý třetí den a že tento most nebyl vyhozen do vzduchu. Kdyby byl vyhozen do vzduchu, Cherson by nepadl.“