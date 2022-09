Nejlepší skládačka na trhu? Galaxy Z Fold4 je novou definicí štíhlosti

Je na čase se do toho pořádně opřít. Smartphone Galaxy Z Fold4 si klidně můžete otevřít jako knihu. Posunuté rámečky a lépe maskovaný fotoaparát Under Display na hlavním displeji s výjimečně velkou úhlopříčkou 7,6 palce (což je 19,3 cm) zajistí sledování dokonalého obrazu. Na displeji s frekvencí až 120 Hz je vše plynulé, ať už projíždíte zprávy, nebo jednotlivé úrovně her.