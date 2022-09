Máte už nachystaný finanční polštář? S investicemi si nechte poradit

Možná si s nostalgií povzdychnete nad dobou, kdy se úspory našich babiček nacházely schované v prádelníku. Bohužel v dnešní době, kdy inflace způsobila průvan v našich peněženkách a kdy se účtenky za energie stávají naší noční můrou, se otázka nutnosti investování stala naprostou samozřejmostí pro každého z nás.

Cíl investování je pro všechny stejný. Touha vydělat, zhodnotit úspory a zbohatnout. Komu by se nelíbil maximální výnos s okamžitou finanční dostupností a pokud možno s minimální mírou rizika. S postupným a bohužel rapidním snižováním hodnoty našich úspor se mnoho z nás nechce smířit, a tak hledáme možnosti, jak nad inflací zvítězit.

Jak jsme se měli možnost opakovaně přesvědčit, ukládání peněz například na spořicí účty není řešením. Na vině je nízká úroková sazba, která ve skutečnosti nevyrovná ani současnou míru inflace. Ta v srpnu letošního roku vystoupala na 17,2 %. V praxi to pak znamená, že uložené peníze nejenže nevydělávají, ale naopak ztrácejí svou hodnotu. Naštěstí nemusíme propadat panice. Existují možnosti, jak investovat a peníze zhodnotit podstatně efektivněji.

Než začnete investovat…

Před samotnou realizací investice je třeba si uvědomit, že investice, které provedete, mohou mít zásadní vliv na vaši budoucnost. Máme tím na mysli skutečnost, že dobrá a promyšlená investice vám může zajistit onen pomyslný finanční polštář, který vám dá klidně spát bez strachu o budoucnost vaši i vašich blízkých. Konkrétní příklad mluví za vše: Při nákupu auta velmi dobře zvažujete všechna pro i proti, máte zjištěné dostupné informace a valná většina z nás požádá o odbornou pomoc či radu. Je až s podivem, že při investování, které má mnohem zásadnější dopad na náš život, toto mnohdy podceňujeme.

Pokud stojíte na startovní čáře investování, pravděpodobně se setkáte s možností investovat skrze tradiční fondy. Tyto klasické podílové fondy představují nástroj, který umožňuje investovat prostředky bez toho, že by daný investor musel sám aktivně na trhu hledat, do jakých cenných papírů investovat. Tradiční fondy tak sdružují prostředky od investorů, za něž pak pověřený manažer daného fondu nakupuje do portfolia cenné papíry dle nastavené investiční strategie. Takovými cennými papíry jsou nejčastěji akcie, dluhopisy, nemovitosti či komodity.

Foto: shutterstock.com Investování prostřednictvím ETF má výrazně vyšší flexibilitu či likviditu než investování skrze tradiční fondy.

Pravda, nezní to špatně. Ale už jste slyšeli o tzv. ETF investování? Tato zkratka znamená Exchange Traded Fund, tj. burzovně obchodovaný fond, a představuje moderní nízkonákladovou alternativu investování s celou řadou zajímavých benefitů, na které jinde nedosáhnete.

Zásadně se liší v tom, že na rozdíl od klasických fondů máte možnost obchodovat na burze. A to je obrovská výhoda. Investování prostřednictvím ETF má tak výrazně vyšší flexibilitu či likviditu. Na burze můžete obchodovat okamžitě s okamžitým výsledkem, zatímco vypořádání tradičního podílového fondu nějakou dobu trvá. Pokud se rozhodnete investovat prostřednictvím ETF fondů, naprosto přesně víte, co uvnitř svého fondu máte, a víte, že vyděláte totéž co ostatní na trhu.

Tradiční fondy vs. moderní nízkonákladové investování do ETF Tradiční fondy ETF Výhody: Nevýhody: Rozhodování za vás udělá banka Předpokládá základní znalosti o fungování ETF Peníze jen neleží na bankovním účtu Nesete zodpovědnost za vlastní rozhodování Nevýhody: Výhody: Zbytečně vysoké poplatky Téměř nulové poplatky Nepružný proces vkladu a výběru Pružný proces vkladu a výběru Nepružný proces rušení účtu Pružný proces rušení účtu Ve většině případů nutnost fixace Žádná nutnost fixace Platba daně Po 3 letech neplatíte daň

Jak si stojí tradiční fondy v porovnání s ETF?

Tradiční fondy se mohou pochlubit tím, že zásadní investiční rozhodování za vás udělá banka. A vy se chlácholíte pocitem, že vaše peníze i bez vašeho aktivního přičinění dělají alespoň něco, než jen ztrácejí hodnotu na klasickém bankovním účtu. Tím ale benefity tradičních bankovních fondů končí. Mnohé investory totiž vesměs odrazují zbytečně vysoké poplatky, nepružný proces vkladu, nutnost platby daně a ve většině případů také nutnost fixace či složitý proces rušení takového investičního účtu.

V případě ETF byste sice měli mít alespoň základní povědomí o tom, jak tento systém funguje, a být připraveni přijmout zodpovědnost za všechna svá investiční rozhodnutí. Na druhou stranu máte při výběru dobré investiční platformy k ruce zkušené odborníky, kteří vás na dno padnout nenechají. V porovnání s klasickými fondy se investování do ETF může chlubit pružným procesem vkladu a výběru, stejně jako bezproblémovým procesem zrušení účtu, kdykoli se pro to rozhodnete. V případě investování do ETF vás nebudou svazovat žádná fixační pravidla, potěší vás téměř nulové poplatky a po třech letech nemusíte platit ani tu tak neoblíbenou daň.

Foto: xtb.com Za kvalitu XTB mluví více než 525 000 klientů, inovativní platforma a bohatá možnost komplexního vzdělávání v oblasti investic.

V současné době není jednoduché najít zkušeného a profesionálního hráče na trhu investic, který by byl vaší pravou rukou i osvětovým rádcem. Například XTB přináší svým klientům stále lepší obchodní možnosti a investiční příležitosti. Jako světový 5hvězdičkový broker soustředí svou pozornost primárně na spokojenost svých klientů. Za kvalitu XTB mluví více než 525 000 klientů, inovativní platforma a bohatá možnost komplexního vzdělávání v oblasti investic.