Královéhradecký kraj: Česká Mekka pro každého turistu

Bez ohledu na to, jestli se chystáte na jednodenní, víkendovou či týdenní dovolenou, je Královéhradecký kraj sázkou na jistotu. Pochlubit se může neuvěřitelným množstvím přírodních krás, historického objevování i relaxačního vyžití. Díky ideálním podmínkám pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví, koupání či jiné sportovní aktivity je vyhledávanou a turisticky oblíbenou lokalitou, kde na vás pokaždé čeká nějaké příjemné překvapení.

Mám veliké mezery, které bych chtěl/a napravit. Věřím, že je to kraj se širokou nabídkou, kterou je potřeba zažít

Jednou z nejpopulárnějších cyklostezek v Královéhradeckém kraji je úsek Labské cyklostezky , která vede z Hradce Králové do Kuksu. Tento zhruba třicetikilometrový úsek rovinatou krajinou podél řeky Labe hravě zvládnete i na běžných kolech. Jednu z prvních zajímavých zastávek je možné si udělat ve Smiřicích, kde se po krátkém občerstvení v oblíbené venkovní restauraci můžete pokochat barokní kaplí Zjevení Páně. Na cestě však čekají i další historické skvosty, jako je Josefov či Jaroměř. Třešničkou na dortu je ale nově zrekonstruovaný barokní hospitál Kuks. Nejmenší návštěvníky potěší zdejší interaktivní expozice loutek a ty starší ročníky například muzeum veteránů.

Pokud chcete vyzkoušet něco neotřelého, vydejte se po zámecké cyklostezce podél řeky Orlice . Tato nenáročná 18kilometrová trasa má tolik lákadel jako žádná jiná. Začíná v Lípě nad Orlicí, přes Čestice vás zavede do Častolovic, kde se určitě zastavte na zámku nebo alespoň v zámeckém parku s jeleny, bílými daňky či minizoo. Coby kamenem dohodil, dojedete do Kostelce nad Orlicí, kde dodnes sídlí rodina Kinských. Za návštěvu zde stojí nejen nádherný zámek, ale také místní Toniova kavárna se zahrádkou a dětským hřištěm. Na trase můžete navštívit renesanční zámek v Doudlebách nad Orlicí, který poznáte podle typické sgrafitové výzdoby. Na konci výletu na vás čeká zámek Potštejn, lokální pivovar Clock, a pokud budete chtít protáhnout nohy, tak zřícenina hradu Potštejn.

Pro opravdové dobrodruhy, odvážlivce a fajnšmekry je tu trasa poněkud náročnější. V zalesněných kopcích Jestřebích hor a nad Trutnovem jsou výborné podmínky pro sjezdy . Síť terénních stezek je rozdělena do pěti různých stupňů obtížnosti, a tak si každý může vybrat podle svého uvážení. Stezky vedou lesem, přes kameny, skály a mostky, takže si určitě nezapomeňte vzít na trať helmu a chrániče. A pak už hurá z kopce!

Cyklobusy se stále více stávají vyhledávaným standardem. A není divu. Jde totiž o perfektní způsob, jak se dostat s kolem například na Pomezní boudy. Ušetříte tak drahocenné síly, díky čemuž můžeme objevovat místa, která by pro mnohé byla nedosažitelnou metou. Na území Královéhradeckého kraje jezdí od 28. května do 30. září pravidelné víkendové linky cyklobusů. Během prázdnin se provoz některých linek rozšiřuje i na pracovní dny. Žádný cíl už tak není dost daleko na to, abyste nemohli vyrazit.