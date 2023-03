Konec stárnutí aneb „Věk“ je jen nemoc, kterou lze léčit

Většina z nás se jednoho dne probudí a začne mít více či méně strach ze stárnutí. Uvědomíme si totiž, že mládí není věčné, a zcela podvědomě se začneme obávat toho, co nás čeká. Na skutečnost, že stárnutí ale není předem zabudováno do lidské DNA, poukazuje David Sinclair.

Tento významný genetik a profesor Lékařské fakulty Harvardovy univerzity se výzkumu stárnutí a dlouhověkosti věnuje již desítky let. Své výsledky opakovaně publikoval i ve známých vědeckých časopisech, jako jsou Science či Nature. Proč patří mezi sto nevlivnějších lidí světa a v čem tkví unikátnost jeho pohledu na stárnutí?

Ve své knize Konec stárnutí poukazuje na to, že „věk“ je podle něj nemoc, kterou lze léčit. Samotná Světová zdravotnická organizace v roce 2018 ve své 11. edici Mezinárodní klasifikace nemocí přidala na seznam položku stárnutí. Bylo by chybou si myslet, že klíčem ke zdravé dlouhověkosti je například jen otužování, speciální jídelníček či naopak půst nebo třeba celoživotní odříkání všeobecně známých „hřebíčků do rakve“. Významnou úlohu v cestě za dlouhověkostí mohou mít i doplňky stravy obsahující látky s laboratorně prokazatelnými účinky proti stárnutí.