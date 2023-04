Fenomén barefoot aneb Proč stále více Čechů zouvá „klasické“ boty a vyhrává u nich vlastní zdraví?

Čím dál častěji kolem sebe slýcháme chválu na barefoot boty . Ten, kdo v nich chodí, na ně nedá dopustit. Člověk nepolíbený tímto obuvnickým fenoménem však možná často tápe v nepřehledných a neucelených informacích. Proto jsme se vypravili přímo ke zdroji do nově otevřeného kamenného obchodu bosobot značky leguano na Praze 1 za Petrem Exnarem. Co nás nejvíce překvapilo, jaké zajímavosti jsme se dozvěděli a v čem měl Petr Exnar nakonec pravdu?

Nutno podotknout, že v barefoot světě jsme byli před návštěvou v leguanu u Petra Exnara nepolíbenými nováčky. A protože to na nás Petr hned poznal, nazul nás před rozhovorem do bosobot značky leguano , kterou sám se svou rodinou celoročně nosí. A měl pravdu. Každý, kdo si poprvé obuje barefoot, přestane mluvit a usměje se. Chůze v těchto botách je totiž hravá, pohodlná, svobodná, a hlavně zdravá a přirozená.

Barefoot obuv značky leguano je se svou flexibilní, o 360° v libovolném směru pohybující se podrážkou dokonalý produkt. Já osobně jiné boty nenosím a značku leguano považuji za první třídu mezi barefoot. Musím předeslat, že my konkurenci mezi bosobotami nevnímáme. Jsem rád, když si zákazníci pořídí i jiné barefoot značky, protože i to by mělo být pro jejich zdraví prospěšné. A kdo ví: Třeba se jednou budeme chodit do muzea koukat na „klasické“ boty.