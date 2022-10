Domácí kutilové by se do elektrárny pouštět neměli, prodraží se jim to

Z podstaty věci je fotovoltaická elektrárna systém náročný na elektroinstalace. Zároveň, aby byla maximálně efektivní, je třeba zohlednit řadu dalších technických parametrů, a to ještě předtím, než se na střechu nainstaluje první panel. „Domácím kutilům rozhodně nedoporučujeme, aby se do instalace fotovoltaické elektrárny pouštěli sami. Při špatném zapojení elektroinstalace může velice snadno dojít ke zkratu a požár je doslova na střeše,“ upozorňuje jednatel společnosti Acetex, která se zabývá energetickou optimalizací rodinných domu, René Milota a pokračuje: „Na instalaci fotovoltaiky vždy doporučuji zkušenou profesionální firmu. Že se jedná o profíky, pozná zájemce už podle přístupu v přípravné fázi. Taková firma dělá návrhy na základě osobní obhlídky, a nikoli podle nějakých snímků z Google Maps.“

Předrealizační konzultaci by profesionální firma měla poskytnout zdarma. Jde o zásadní krok při rozhodování, zda si fotovoltaiku na svůj dům instalovat, či ne. Odborná firma by měla vzít v potaz veškeré aspekty instalace fotovoltaických panelů, jako jsou parametry střechy, včetně výklenků a vikýřů, a její členitost. Tomu by měla přizpůsobit umístění panelů, jejich sklon a orientaci. Dále je třeba vyhodnotit spotřebu domácnosti a stav elektroinstalace a tomu přizpůsobit dimenzování výkonu a použití technologie.

Dalším krokem je ujasnit si, jak bude vyrobená energie využívána. Zda je majitel schopen ji spotřebovat v daném čase či bude přebytky ukládat do baterie nebo prodávat do distribuční sítě. Na základě těchto údajů pak odborná firma předloží zájemci konkrétní nabídku technického řešení včetně rozpočtu a garance státní dotace. Obavy z administrativy potřebné k vyřízení dotace nejsou na místě, profesionální firma vše zařídí za zákazníka. A právě výše dotace často rozhoduje o tom, zda domácnost do projektu půjde. Její výše se pohybuje dle lokality od 205 000 do 225 000 korun a pokrýt z ní lze až půlku nákladů.