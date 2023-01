Co si myslí o spojení whisky a ženy přední ambasador whisky Zdeněk Kortiš

Posedět si u cihlového baru, zapomenout na všechny starosti v útulné kožené sedačce nebo si vychutnat některý z deseti točených pivních speciálů z celého světa. Stačí vyrazit do centra Olomouce, kde už bezmála dvacet let tluče srdce baru Black Stuff, ideálního místa pro všechny milovníky skutečně dobrého pití, jehož interiér je inspirován slavnými irskými puby v Dublinu. Za několik let své existence se z tohoto whisky baru stalo nejen místo, které je ambasádou slavných skotských palíren, ale hlavně se zde povedlo vybudovat silnou fanouškovskou základnu vymazlených chutí.