Chcete stavět? Pak zbystřete. Akustické cihly Porotherm AKU Profi za cenu běžných cihel neboli každá druhá paleta AKU cihel zdarma!

Jestliže jste do této doby otáleli s nákupem obvodového zdiva značky Porotherm T Profi na svou novostavbu, nyní máte výjimečný důvod přejít rychle k činu. Pouze v rámci aktuální letní akce Tohle není normální! společnosti Wienerberger můžete do 30. 9. 2023 získat k jednovrstvému obvodovému zdivu akustické cihly Porotherm AKU Profi na vnitřní příčky za cenu běžných cihel.* Tyto cihly by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

Než se pustíte do stavby rodinného domu, měli byste se zamyslet nad tím, co od něho vlastně očekáváte. Odrazovým můstkem by měl jednoznačně být výběr kvalitního stavebního materiálu. Právě ten je totiž pro hrubou stavbu tím nejzásadnějším rozhodnutím, které nebudete moci vrátit zpět. Jak praxe ukázala, je to stará dobrá cihla, která dokáže splnit většinu požadavků při stavbě rodinného domu tak, abyste nemuseli dělat kompromisy a slevovat ze svých požadavků.