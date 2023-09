Brno jako magnet večerní zábavy? Nový hudební klub Typos se poprvé otevře 29. 9. 2023

Brno vzkvétá a rozmach atraktivních podniků láká čím dál více návštěvníků k nasátí autentické atmosféry jihomoravské metropole. Z nabídky místních bister, restaurací a barů je co vybírat. Pokud se večer protáhne a zábava by měla pokračovat dál, nabídka místní klubové scény zas až tak rozmanitá není. Tento fakt by se ale měl brzy změnit. Nový hudební klub Typos má ambice nabídnout svým návštěvníkům noční zábavu, která je srovnatelná s úrovní ostatních evropských metropolí.

Foto: Karolína Kadlčáková V pátek 29. září 2023 dorazí nová úroveň nočního života i do Brna. Buďte u toho!

Článek V srdci města, na Jakubském náměstí, které se za poslední roky stalo mekkou večerních setkání a kulturního života v Brně, se už v pátek 29. září 2023 otevře nový klub. Ten ponese název po pasáži, ve které se nachází. Bývalý tiskařský dům Typos obývali za dobu své existence různí nájemci. Třeba i diskotéka Caribic, kde nový klub právě vzniká. Klub Typos uspokojí i ty nejnáročnější Majitel se v době covidu pustil do zásadní rekonstrukce. Z bývalé diskotéky nezůstalo vůbec nic. Časově i finančně náročná rekonstrukce zabrala tři roky a vy už brzy budete moct zhodnotit její výsledek. Na projektu doposud spolupracovalo 26 firem a 98 lidí. Audiovizuální technika by měla dosahovat špičkové úrovně. Bylo položeno přes 10 kilometrů kabelů. Za návrhem interiéru stojí zkušený ateliér Origin, který také vytvořil nejúspěšnější kluby v Česku. Těšit se můžete na moderní čistý interiér, který byl vybudován z těch nejkvalitnějších dostupných materiálů. Výsledkem je prostor, ve kterém se budou cítit velmi komfortně i ti nejnáročnější klienti. Právě pro ty byla vytvořena VIP zóna s privátním barem hned u DJ stage. V pátek 29. září 2023 dorazí nová úroveň nočního života i do Brna. Buďte u toho! Dorazte v pátek 29. září 2023 do Brna, kde proběhne slavnostní otevření. Headlinerem večera bude anglický DJ a producent Spencer Parker. Vstupenky budou na místě k zakoupení za speciální otevírací cenu 200 korun. Od tohoto večera bude klub otevřený každý pátek a sobotu od 21 hodin. Aktuální informace můžete najít na facebookových a instagramových profilech TYPOS MUSIC CLUB. Samotný klub pak najdete na ulici Běhounská 22 v pasáži Typos. Nenechte si ujít zrod nové kapitoly nočního života v Brně a přijďte zažít noc, na kterou jen tak nezapomenete. Foto: TYPOS MUSIC CLUB Aktuální informace můžete najít na facebookových a instagramových profilech TYPOS MUSIC CLUB Hudba na prvním místě Velkoryse bylo pojato i zázemí pro vystupující, na které čeká opravdu vydařená backstage. Prostoru dominuje velký otevřený bar, kde vás obslouží profesionálové v oboru, kteří nasbírali zkušenosti v těch nejlepších barech u nás i v zahraničí. Nicméně hudební klub by měl být především o hudbě a toto je jedna z věcí, kterou bude klub opravdu výjimečný. Těšit se můžete nejen na selekci špičkových DJs a hudebníků z Česka, ale především na významná evropská jména, která hrávají formáty, jako jsou Boiler Room nebo Mixmag. Ať už přijdete do klubu kdykoliv, vždy by vás měla večerem provést melodická, elektronická hudba a o váš komfort se postarat nadstandardní profesionální servis. Foto: Karolína Kadlčáková +1

Toto je sponzorovaný text tvořený ve spolupráci se zadavatelem. Článek nevytváří redakce Novinky.cz.