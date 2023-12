Zapomenuté fiasko na pitevně. Kriminalisté se přetahovali s pozůstalými o hlavu rozřezané ženy

„Soudní lékař tehdy určil, že jde o ruku mladé ženy ve věku okolo dvaceti let. Když jsme postupně našli další části těla, tak jsem dostal za úkol natipovat v seznamu pohřešovaných žen někoho, kdo by popisem odpovídal. V té době jsme ale ještě neměli hlavu,“ vysvětluje zásadní problém Štoček.

Hlava oběti je objevena až po několika dnech v Tróji. Vzhledem k teplotě vody ještě není ve stavu, který by znemožňoval identifikaci. Štoček má tip. Objevené tělo se podobá jisté Růžence Biháriové, pohřešované mladé ženě ze Smíchova.

„Dlouho jsme to zvažovali, nakonec jsme se ale rozhodli, že uděláme poznávací řízení za přítomnosti rodičů a bratra Růženky. Háček byl v tom, že jsme jim neřekli, v jakém je to tělo stavu. Nebylo to nic jistého, ale jistá podoba tam byla,“ naznačuje někdejší kriminalista.