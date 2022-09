Kriminalista Štoček z prvního oddělení v nové roli. Odtajní detaily vražd

Krimi příběhy podle skutečných událostí jsou od nepaměti u veřejnosti oblíbené. S nástupem moderních technologií jsou čím dál tím víc populární krimi podcasty, které na internetu doplnily klasické detektivky na televizních obrazovkách. Právě do této formy byly nyní zaznamenány Štočkovy vzpomínky, které od 6. září vychází v rámci podcastu Zloději životů .

„Byla to víceméně výzva. Lidi to zajímá, protože mnohdy nemají představu o tom, jak vyšetřování probíhá. Tak jsem sedl a začal jsem psát. Já dal sice spoustu rozhovorů, ale s touhle formou jsem doposud neměl moc zkušeností,“ říká zkušený kriminalista, jehož vzpomínky a historky vyjdou jak ve formě podcastu, tak i v knižní podobě.

„Vzniklo to docela náhodou. Já jsem do naší knížky Opravdové zločiny poprosila pana Štočka o rozhovor. A nakonec se nám to tak zalíbilo, že jsme si řekli, že bychom knížku vydali samostatně. Nakonec jsme jely s kolegyní na kafe a pana Štočka definitivně ukecaly,“ usmívá se Bechynková, která má s rozebíráním zločinů zkušenosti právě z úspěšného podcastu, kde se však převážně věnují zahraničním případům.