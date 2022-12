V dětských pohádkách dobrý zpěv ocení hlavně rodiče, z falešných tónů jsou na prášky

Do pořadu V českém znění zavítalo již několik dabérů, herců a zpěváků, ale je to poprvé, co je dalším hostem Richarda Wágnera hudební režisér. Ondřej Izdný je také muzikálový zpěvák a herec. Režíroval Toy Story 4, Úžasňákovi 2, Simpsonovi, Myšáka Mickeyho nebo Rychlou rotu a zahrál si v muzikálech Do naha, Starci na chmelu nebo v Pomádě.

V českém znění: Ondřej IzdnýVideo: Novinky