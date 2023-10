Rok žila v Albánii. Její divokost mizí, za pár let to bude další Chorvatsko, míní Češka

Do Albánie se Veronika Nürmberger přestěhovala s manželem, který pracuje jako policista pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, v roce 2021. Tehdy přijeli do rozdílné země, než kterou před několika lety navštívili jako turisté. Z Albánie se totiž postupně stává epicentrum cestovního ruchu, což vede k rozvoji nové infrastruktury – ať už k budování hotelů, či silnic. O svou divokost Albánie podle Veroniky Nürmberger pomalu přichází.

„Albánie se během šesti let, kdy jsme tam nebyli, změnila skoro k nepoznání. Pokud tedy někdo plánuje spatřit tamní divokost, musí jet co nejdřív. Za pár let to tam bude jako v Chorvatsku,“ míní Češka, která s manželem aktuálně pobývá v Rumunsku.