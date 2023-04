Stanjura narazil. Proti nižším daním u loterií je většina koaličních stran

Šéf státní kasy Stanjura měl podle České televize snížení daně loteriím navrhnout v pracovním materiálu, který zaslal koaličním partnerům. Těm se ale tento návrh, který by mohl být začleněn do balíčku chystaných úsporných opatření, příliš nezamlouvá.

„Za KDU-ČSL není možné snižovat daně z hazardu. Naopak – ať už se to týká daní z neřesti, jak já rád říkám, kdy je to jedno, jestli je to loterie, alkohol, či tabák – se domníváme, že je spíš prostor pro zvyšování daní,“ řekl Novinkám pří příchodu do Strakovy akademie na jednání kabinetu ve středu ministr životního prostředí Petr Hladík.