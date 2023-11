Bartoš: Koalice PirSTAN končí s touto vládou, zaplatili jsme za ni hodně

Jaká je budoucnost koalice PirSTAN?

Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli. I když, nikdy neříkej nikdy. Ale je to spolupráce, která funguje i v řadě jiných krajů, nicméně jak se bavíme s Vítem Rakušanem, tak vidíme, že ty cesty těch partají… (nedořekl, pozn. redakce)

Ostatně volební koalice se dělá na to volební období, není to nějaký trvalý projekt. Když se podíváme na SPOLU, ti jdou do evropských voleb spolu (smích), a teď jsem se trochu zasmál, protože spousta těch politiků a těch politik, které reprezentují zástupci těchto stran v Evropském parlamentu, prostě nejsou slučitelné.

Vy právě už ani do evropských voleb nejdete v koalici.

Sice se STANem by ty naše politiky byly i bližší, ale jdeme samostatně do voleb.

A tedy samostatně i do těch příštích sněmovních voleb?

Samostatně. Ale máme otevřené kandidátky, takže já nemůžu vylučovat, že na našich kandidátkách třeba bude kandidovat někdo za nějakou jinou stranu. Historicky to tak bylo. Třeba taková menší strana 5 % pro vzdělání a další.

Takže když se dělají různé průzkumy, tak by tam už koalice PirSTAN neměla nikde figurovat?

Už jsem si dlouho nevšiml, že by se někde objevil průzkum, který by dával ty dvě strany dohromady. Ale koalice SPOLU pokračuje dál v tom projektu i v rámci evropských voleb, takže se objevují taky ještě na řadě průzkumů jako SPOLU.

Často se na to lidé dívají skrze to, jaká je síla těch koaličních stran ve Sněmovně. Kdyby byly volby teď, tak si myslím, že by to bylo kolem 46 %, takže je to o něco horší, sestavit by se tu vládu v tuto chvíli asi nepodařilo. Ale máme před sebou dva roky práce pro lidi, tak já doufám, že se to zlepší.

Říkal jste, že se ty vaše pozice se STANem už rozcházejí. V čem nejvíc? Protože když si třeba vezmeme kauzu ministra spravedlnosti Pavla Blažka, kde jste volali po jeho rezignaci kvůli setkání s exporadcem prezidenta Zemana Martinem Nejedlým, tak tam bylo vidět, že vás STAN nepodržel. Vzali jste si třeba tohle nějak osobně?

My jsme to řešili hned na první K15 nebo K5, kde se vyjadřovali šéfové jednotlivých stran k této kauze. Já sice reprezentuji Pirátskou stranu, ale myslím si, že vlastně to volání po odstoupení Pavla Blažka bylo volání občanské společnosti, protikorupčních organizací a já jsem to i takhle prezentoval, ale i za Piráty.

Premiér tu věc nějakým způsobem zarámoval a to bylo maximum, co jsem mohl udělat. Ale nemyslím si, že tohle je nějaký štěpný moment spolupráce Pirátů a Starostů.

Ale myslím si, že prostě Piráti jsou autentickou liberální stranou s jasným programem. A jeden z důvodů, proč ty dvě předvolební koalice vznikly, bylo riziko, že nám tady bude vládnout Andrej Babiš s podporou SPD. A myslím si, že za to Piráti zaplatili poměrně velkou daň.

Foto: Novinky Ivan Bartoš v podcastu PoliTalk

Ale nebude na vás stejný tlak i v příštích volbách? Protože, když se podíváme na preference stran, tak tady máme ANO s více než 30 % a vládní strany dost pokulhávají.

Já si spíš myslím, že prostě vláda musí v té druhé části dodat i ty slíbené reformy a prostě to zvrátit. Víte, jestli něco opravdu nechci, tak to, aby někoho v životě svazoval strach. Já chci, aby se lidi nebáli, co bude, aby se těšili na to, co bude. A mně to přijde trošku jako začarovaný kruh - všichni se báli, že tady bude pokračovat Andrej Babiš za podpory SPD.

Ono se to nestalo. Pak se všichni báli, že Andrej Babiš bude zvolený prezidentem, a ono se to nestalo. A od druhého dne vlády všichni říkají - a ta vláda dělá to a to, a to se vrátí Andrej Babiš. Takhle se nedá ani uvažovat. Vy musíte říct, co chcete udělat, pak na tom pracovat, lidem to vysvětlit, což někdy bývá problém této vlády. Protože ty věci nejsou úplně triviální.

A když nejste populista, tak to nemůžete napálit jednovětou odpovědí. Ale jde o to, že prostě musíte udělat to nejlepší a neztratit víru, že ta práce pro lidi má smysl. To bych to mohl v politice zabalit.

A to asi nemáte v úmyslu?

No, to rozhodně nemám v úmyslu. Já jsem vždycky říkal, že chci mít na stará kolena knihkupectví ve svobodné zemi, a já si furt myslím, že je důležité bojovat za to, aby ta země byla svobodná z pohledu života jednotlivce. Abych si pak mohl jako starší člověk otevřít to knihkupectví.

Co to je za termín stará kolena? V jakém věku bude mít Ivan Bartoš knihkupectví?

Já jsem nedávno četl, že moderní technologie v budoucnosti prodlouží lidské dožití na 100 až 120 let. Já nevím, jak je to se stresem. Já se snažím se stresem pracovat efektivně a ta politika je hodně náročná na to, že musíte být neustále ve střehu, řešit poměrně důležité věci a dělat rozhodnutí, která třeba nejsou lehká. Tak nevím, dokud mi bude sloužit zdraví… (zaklepe na desku stolu, pozn. redakce)