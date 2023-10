Rakušan: Černochové doporučím, aby počítala do třiceti, než něco zveřejní

Pane vicepremiére, vaše kolegyně ve vládě, ministryně obrany Jana Černochová, rozvířila sváteční vody tím, když na sociální síti X vyzvala k vystoupení ČR z OSN. Co jste na to říkal?

Já jsem si to přečetl a upřímně odpovídám, že ten výrok je přece jenom moc daleko. Protože, když se podíváme na země, které v OSN nejsou, tak si sice o OSN můžeme myslet, co chceme, ale jsou to země, které nejsou mezinárodně uznávané. Tam asi úplně patřit nechceme. Na druhou stranu jsem se svým výrokem na síti X také paní ministryně zastal v tom, že nějaká hlasitá debata o tom, aby OSN nebylo jenom diskusní platformou, ale bylo místem, kde se skutečně dělají rozhodnutí, která mají někde ve světě reálný dopad, tak tahle debata absolutně na místě je.

Takže se tím bude vláda vážně zabývat?

Vláda se nebude zabývat tím, abychom vystupovali z OSN. Tam si myslím, že by opravdu paní ministryně nenašla většinovou podporu. Ale to, že ta instituce už přeci jen nějakými reformami měla projít a je trošku za zenitem, tak ten pocit asi objektivně máme i na půdě vlády.

Černochová vyzvala k vystoupení České republiky z OSN

Nicméně je vhodné tedy, aby člen vlády něco takového prezentoval na sociální síti?

Já jsem poslední, kdo může radit. Já jsem ten, který si občas večer sedne, ne, že si dám nějaký alkohol, ale dám si třeba kafe, někdy mám v sobě plno dojmů a občas se mi stane, že můj mediální tým také překvapím tím, co se na mých sociálních sítích objeví.

Dobře, ale není tohle už trošku něco jiného? Nezavání to třeba nějakou mezinárodní ostudou?

Vzhledem k tomu, že jsme všichni okamžitě řekli, že to skutečně není vládní názor, je to nějaká individuální emoce v tu danou chvíli od paní ministryně, tak ne. Ale ano, obecně jako ministři bychom si měli dávat pozor, a já to vztahuji i sám na sebe, co na sociální sítě pouštíme. Takže ano, ten výrok určitě šťastný nebyl.

A až s ní budete mluvit, co jí k tomu řeknete? Nebo to necháte na panu premiérovi?

Já paní ministryni určitě řeknu, že s tím mám svoji vlastní zkušenost, a poradím jí - vždycky, než se odklikne ten čudlík „zveřejnit“, že je dobré napočítat do třiceti, třeba si mezitím odskočit, vrátit se k tomu počítači, přečíst si to ještě jednou. To je taková osvědčená metoda, která u mě docela funguje.