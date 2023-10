Příběh Míši: Táta mi zavázal oči, svázal mě a znásilnil

Když bylo Míše 10 let, zůstala jednoho dne s otcem doma o samotě a její noční můra se stala skutečností. „Jednou jsem s tátou zůstala sama doma přes den. Zavolal si mě do ložnice, zavázal mi oči, svlékl mě, svázal mě a znásilnil. Aktivně jsem se bránila, řvala jsem jak o život, volala jsem mámu,“ líčí Míša rozpačitě.

Sexuální zneužívání pokračovalo až do Míšiných 13 let. Když se rodiče rozvedli, přerušila s otcem kontakt až do doby, kdy zjistila, že její otec trpí vážnou nemocí, následkem které později zemřel.