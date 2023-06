Příběh Anuky: V dětství nás táta bil, později mi sahal na zadek i prsa. Na oslavě třicetin dostal od přítele přes držku

„Když starší bratři odešli z domu, tak jsme si pořídili pejska. Na něm si taky vybíjel zlost. A postupem času to přešlo na mě. Záminku si dokázal najít ve všem. Táta je cholerik i bez alkoholu, ale když pil, tak to bylo ještě horší,“ svěřuje se Anuka, která je dnes sama matkou.

Postupem času doplnily fyzické násilí i další situace. „Když jsme šli někam bez maminky, třeba do hospody, tak dělal, že jsem jeho přítelkyně. Mně dodnes vadí, když mi můj přítel sahá na zadek, protože můj táta mi na něj taky sahal. Říkal, že je to jeho majetek. Nikdy mě sexuálně nezneužil, ale v deváté třídě, kdy začaly frčet push-up podprsenky, tak si to hned musel osahat,“ vzpomíná Anuka.

V podcastu pak přidává i historku z oslavy třicátých narozenin: „To bylo po pár letech, kdy jsem mu dala šanci. Bylo to už pozdě, polovina lidí odešla. Došlo tam k situaci, že mi někdo zezadu sáhnul na prsa a začal dělat takové to přirážení. Myslela jsem si, že je to přítel, že se trochu picnul, ale toho jsem v té chvíli uviděla před sebou. Byl to můj táta. Tam teda od přítele dostal přes držku. Pak se omlouval, že jsem jeho dcera a že mě miluje.“