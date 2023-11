Příběh Báry: Kvůli domácímu násilí utekla od manžela. Nyní se bojí, že přijde o děti

„Psychické týrání je skryté. Trvalo, než jsem si to začala uvědomovat. Začalo to postupným snižováním sebevědomí. Každý den jsem slyšela, že mi nic nejde, byly to často banality. Poté začaly jeho cholerické výbuchy hněvu, rozbíjel nábytek, bála jsem se. Nutil mě i k sexu,“ popisuje Bára postupné prohlubování násilí.

„Jeho matka mě vyhnala ze svého domu s tím, že dokud to nevyřešíme, nemám se tam ukazovat. Neměla jsem z její strany žádnou podporu, byla jsem na rodičovské dovolené. Odešla jsem za svou rodinou, do domu po mých prarodičích,“ vzpomíná na odchod od manžela.

„Předběžné opatření znamená, že on podá návrh. Soud do sedmi dnů rozhodne, přestože nekontaktuje druhou stranu. Soud, aniž by znal kontext odchodu, nařídil, abych se okamžitě vrátila do bytu, ze kterého jsem zoufale odešla,“ vysvětluje Bára rozpačitě.