Tyran unesl z Česka své dvě děti do Pásma Gazy, zoufalá matka je už rok neviděla

Je to rok, co unesl ex jedné hrdinky děti do Dubaje s požehnáním OSPODu. Ten ex hrdinku mlátil, týral.

Rok si to úřady přehazují jak horký brambor.

Volali jsme s každým, kdo měl telefon.

Nyní jsou děti v pásmu Gazy. A teď už si to nikdo nepřehazuje. Je válka.

ALE #namnejsoujedno pic.twitter.com/ehl0EnRtnM