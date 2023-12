Násilí na mužích je okolím často bagatelizováno. Důležité je utrpení nezlehčovat, říká psycholožka Kříčková

Muži o problematice násilí na nich samotných málo mluví, často se tento jev bojí i přímo pojmenovat. „Muž má často pocit selhání, právě proto, že se mu doma děje něco, co spadá do kolonky fyzického násilí. Pro muže je často extrémně náročné přijmout myšlenku, že žena něco takového dělá muži,“ vysvětluje na úvod rozhovoru Kříčková.

„Někdy ženy ve vztazích sahají k násilí, když se cítí nevyslyšené, zoufalé, a je to způsob, jak mužem otřást. Samozřejmě to vůbec není zdravý mechanismus,“ objasňuje psycholožka možné důvody, kdy se ženy dopouští fyzického násilí.

Násilí na mužích v rámci partnerských vztahů je často bagatelizováno okolím. Psycholožka radí utrpení druhého nezlehčovat a nehodnotit. „Platí to co vždycky, nesnižuju utrpení druhého a nehodnotím, ale je to těžké. Když s námi někdo sdílí, že trpí. Nás samotné to konfrontuje s vlastními emocemi,“ popisuje Kříčková záludnost celého problému.