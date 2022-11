Ženy by měly zapracovat na vlastní sebehodnotě, nabádá lektorka

„Byly i dny, kdy muž musel říct, že už pracuju moc, abych se zklidnila a aby to nenarušovalo chod naší domácnosti. Pomáhá nám si vždy uvědomit, že máme stejný cíl, a to je, abychom spolu byli šťastní,“ zmiňuje v rozhovoru Lucie a přiznává, že správné nastavení je stálo s manželem hodně otevřených diskuzí.

Holky z marketingu vznikly jako facebooková skupina, která měla pomáhat propojovat ženy v oboru (i mimo něj) a dát jim k dispozici bezpečný prostor, kde se mohou seznamovat a vzájemně si pomáhat. Za původní myšlenkou stojí Pavlína Louženská, ke které se po čase přidala Lucie a Aneta Martinek. Následně pět let po večerech plánovaly, vymýšlely a organizovaly akce, kurzy a nakonec uspořádaly i vlastní vzdělávací akademii.

„#HolkyzMarketingu jsou dnes už široká vzdělávací platforma, primárně pro ženy, ale některé projekty jsou otevřené i mužům. Náš primární cíl je podporovat holky v kariéře, v kariérním růstu a vzdělávání takovou formou, jakou ony chtějí. Zkrátka aby to bylo dostupné všem,“ představuje Lucie, co za pár posledních let z původní skupiny vybudovaly.