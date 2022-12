Nestyďte se zeptat na radu, vánoční utrácení nesmí rodině brát peníze z rezervy

Pár rad, pokud jste to přehnali s útratou za Vánoce

Eva se právě stala podruhé mámou. Svůj již rozběhnutý projekt, kterým se snaží zlepšovat povědomí o finanční gramotnosti, ale kvůli miminku k ledu neuložila, pouze se z individuálních konzultací přesunula do online prostředí. Tam své služby nabízí například pomocí platformy Hero hero nebo na Instagramu.

„Vytvořila jsem bezpečný prostor, kde se mě klienti mohou zeptat na cokoli, i třeba na zcela banální věci, a nikdo je za to nebude soudit,“ popisuje a dodává, že do těchto otázek spadá například dotaz na to, jak tvořit rozpočet či kolik si posílat měsíčně na spořicí účet. Někomu takové věci přijdou jasné, jiní v nich tápou a stydí se zeptat.