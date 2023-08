Handicapovaný syn ji doprovází do práce, pacientům rehabilitací dodává naději

Témata dnešního dílu: O TheraSuit metodě (kosmickém oblečku)

Radana pracovala v minulosti na záchranné službě. Zpětně je za tuto kapitolu života velmi vděčná, přestože už pár dní po porodu syna si byla jistá, že se do své milované práce už nikdy nevrátí. Její vzdělání a nasbírané zkušenosti jí při péči o syna i na nynější pozici mnohokrát pomohly.

„Dělám takovou různorodou, barevnou práci, která zahrnuje nepřeberné množství činností. V Saremě nabízíme terapie klientům od dvou do 99 let (nebo případně i déle). Dětem se snažíme ukázat, že rehabilitace může být i hezká. Snažíme se jim to podávat formou hry, protože jsou tam i děti, které jsou na cvičení odkázány prakticky po zbytek života,“ popisuje vedoucí kliniky.

Specializované neurorehabilitační programy v klinice Sarema Brno jsou zaměřeny na klienty s neurologickým postižením. Bývají to například ti, co prodělali mozkovou mrtvici, trpí dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním nebo traumatickým poraněním mozku. Kromě toho poskytuje klinika také rehabilitaci pro léčbu poúrazových stavů a poruch pohybového aparátu.

„Naše gros není všechny rozchodit, motto celé naší firmy je co nejvíce lidí osamostatnit, co nejvíce jim zvýšit sebevědomí, aby dokázali co nejlépe žít se svým postižením. Ať už je to získaná vada, nebo vývojová.“

Unikátní potenciál dětí je vhodné rozvíjet, nikoliv ho potlačovat

Radana umí poradit rodičům, kde jsou v Česku jaké kliniky s podobným zaměřením nebo jaké nadace přispívají na nákladné intenzivní rehabilitace. Její práce je náročná, ale přináší ovoce. Pokud se totiž rehabilitace provádějí správně a pravidelně, vedou k pokrokům na úrovni pohybové (motorické) i kognitivní.

„Terapie bývá pozvolná a rozsáhlá, jde do hloubky. Nezaměřujeme se pouze na tu fyzickou stránku, ale i na rozvoj mentálních a kognitivních funkcí, i sociálních. Nejsme zaměřeni úzkoprse jen na fyzioterapii, ale staráme se o to, jestli ten člověk má vše, co potřebuje pro domácí péči, jestli neřeší finanční problémy, a další a další,“ vysvětluje Radana dál v rozhovoru.

Rehabilitace využívají různé druhy terapií, metod a cvičení. Ty mohou působit zdánlivě obyčejně, jejich kouzlo však tkví v opakování a v aktivování různých tělesných skupin. V Saremě Brno poskytují terapie, které slaví velké úspěchy, například bilaterální integrace (BI terapie), synergická-reflexní terapie, nebo zhruba dva roky fungující kognitivně-motorická terapie (KM).

Byl to zásah

„Já sama jsem maminkou kombinovaně postiženého chlapečka, který se mi narodil z nádherného a bezproblémového těhotenství. Hned ráno po porodu mi bylo řečeno, že vykazuje známky genetické vady a že by doporučili udělat genetické testy. To bylo hrozné, byl to zásah. Tři týdny poté jsme měli výsledky testů a už jsme věděli, že Kubík má novotvar genetické vady, což znamená, že jeho vada není ve světě popsaná,“ vzpomíná Radana na devět let starý moment, který se jí vryl do paměti.

Právě nemoc syna ji přiměla k hledání správné formy rehabilitace. Nejdříve s Kubíkem navštěvovala pobočku Sarema Liberec. Jakmile vznikla pobočka Saremy v Brně, začala docházet na pravidelné terapie tam. Když se objevila v Brně pracovní pozice administrativního zaměření, řekla si, že to zkusí. Dnes je z ní vedoucí této pobočky. Hlavním důvodem, proč se tak nejspíš stalo, je fakt, že je jednou z těch rodičů, a tak se dokáže náležitě vcítit do jejich pozic a potřeb, které klienti Saremy potřebují.

„Ze začátku to vytížení bylo hrozné. Jsem perfekcionistka a chtěla jsem vždy mít vše hotové během jednoho dne. Bylo to těžké a náročné, ale naučila jsem se s tím začít pracovat a vyčlenit si zvlášť čas na Kubíka a na práci. Takže když jsem fyzicky na klinice, jsem tam fyzicky pro ty lidi. V tu chvíli neřeším e-maily apod.,“ přibližuje své fungování a pracovní nasazení Radana.