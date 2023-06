Máte školku? A mohla bych ji vidět? V jedné panuje krutá vojna, ve druhé přílišná svoboda

„Celý den se cítím jak u maturity. Od syna dostávám otázky, jako co je to hřídel nebo proč je v botách jazyk. U půlky věcí beru do ruky mobil, abych to našla na internetu. Už se dostáváme i do témat jako bezdomovectví, nebo proč některé děti mají jen maminku či tatínka, a já to musím tříapůlletému človíčkovi vysvětlit tak, aby to mělo nějakou hloubku, ale opatrně a citlivě. U toho se vždy zapotím,“ popisuje svůj den se synem Lucie.