Brněnská podnikatelka skloubila kariéru s mateřstvím, o nákupy a vaření se stará muž

Co ji stálo na cestě za úspěchem nejvíc úsilí (32:50)

Mateřství Michaelu dle jejích slov obohacuje, baví ji a přináší jí velkou radost. Přesto kvůli miminku neplánovala v podnikání polevovat. Do posledního dne těhotenství aktivně pracovala a po třech měsících doma s miminkem si po dlouhém zvažování vybrala vhodnou chůvu, aby se mohla vrátit zpátky do sedla a pokračovat v podnikání. S mužem podnikají oba a milují to, proto si situaci nastavili tak, aby byla celá rodina spokojená.