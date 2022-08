Petr Bartoš: Byl jsem králem trati i večerů, teď už to tak bohužel není

Jak to v depu vypadá v sobotu večer po závodě (28:03)

Spor, který se dostal až do Paříže (6:53)

Autokros má Petr Bartoš doslova v krvi. Jeho otec Jiří totiž patřil bezesporu k nejvýznamnějším osobnostem tohoto sportu u nás. „Já bych bez táty nebyl nic, já jsem byl povoláním syn. Zlomilo se to až po jeho smrti, i když do té doby jsem taky vedl autoservis a něco jsem dělal, ale pořád tam byl táta. Naléval mi do žil strašně moc sebevědomí, ” vypráví v podcastu Dobojováno Bartoš.