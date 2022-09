Očima Saši Mitrofanova: V Rusku potomci bachařů z gulagu mučí potomky vězňů

Když Nikita Chruščov dal ve druhé polovině 50. let minulého století pokyn, aby z gulagu propustili vězně, které tam uvrhli za Stalina, řekla ruská básnířka Anna Achmatovová: „Teď si dvě Ruska kouknou do očí. To, které sedělo, a to, které zavíralo.“ Skutečně došlo ke střetu, symbolicky řečeno, bachařů a vězňů. Bachaři nakonec vyhráli. Vězňové buď zalezli, nebo emigrovali.