Očima Saši Mitrofanova: Putin pochválil Fica a Orbána

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Shrnu ty body Putinova projevu, které mohou být zajímavé pro nás. Hlava ruského státu prohlásila, že útočení na Ukrajinu neskončí do chvíle, než Rusové dosáhnou svých cílů, kterými jsou denacifikace a demilitarizace. Podle něj nemá Kyjev nárok na černomořské pobřeží, protože je ruské a Oděsa je ruské město.

Rusko za Putina neuznává pravidla světového soužití, neboť je pokládá za vnucená Západem. V příštím roce bude Rusko jako předsedající země BRICS pracovat na tom, aby vytvořilo silný blok, který nastolí vlastní pravidla. Putin prohlásil: „Nejen že jsem si jist, já vím, že nejen v německých městech, ale v mnoha dalších městech Evropy a ve Spojených státech, a to nemluvím o jiných regionech světa, veliké množství lidí si myslí, že děláme všechno správně.“

Růst antisemitismu ve světě přičetl Putin Izraeli. „Podívejte se, co se děje v Gaze. V celém islámském světě se na to reaguje a roste množství lidí s radikálním myšlením… Není na tom nic dobrého, a přesto jde o výsledek politiky určitých elit a neřešení otázek během řady desetiletí, absence spravedlivého vyřešení palestinského problému,“ prohlásil.

Zároveň obvinil Izrael z nehumánního zacházení s obyvateli Gazy. Rusko je podle něj přímým opakem Izraele, který, jak uvedl, zabil tisíce žen a dětí: „Podívejte se na speciální vojenskou operaci a na to, co se děje v Gaze, a zažijte ten rozdíl. Nic podobného na Ukrajině není.“

K rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru povolit účast na OH 2024 ruským a běloruským sportovcům jako neutrálním bez použití národní vlajky a hymny Putin poznamenal: „Jestli bude naše vlajka, nebo nebude naše vlajka, stejně všichni vědí, že jde o našeho sportovce. To je samozřejmá věc.“

Na závěrečný novinářský dotaz, co by Putin roku 2023 řekl Putinovi z roku 2000, ruský prezident odpověděl slovy: „Jdete správnou cestou, soudruzi!“ Jde o citát z plakátu, který visel ve všech sovětských městech v dobách Putinova mládí. Z plakátu to volal V. I. Lenin.