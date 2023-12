Očima Saši Mitrofanova: Navalného agitmašina chce zatlačit Putina do kouta

O čem se však důvodně pochybuje, je charakter tohoto happeningu, který čestnou soutěží rozhodně nebude. To by bylo proti pravidlům, která se v Putinově Rusku ustálila. Dokonce i Fond boje proti korupci, což je z hlediska vůdcovského principu něco jako české ANO, s tím rozdílem, že v čele nestojí Andrej Babiš, nýbrž Alexej Navalnyj a že Navalnyj na rozdíl od Babiše je ve vězení s nejpřísnějším režimem, ve svém prohlášení k volbám uvedl: „Nepochybně nás čeká parodie na volební proceduru. A výsledky budou jako obvykle zfalšované.“

Navalného lidé ale jedním dechem dodali, že zahájili kampaň, která má zatlačit Putina do kouta, a že uvítají, když jim na to budou lidé posílat peníze. Jakým způsobem chtějí Putina v situaci, kterou sami popsali, oslabit? „Agitovat. Vysvětlit, že 71letý Putin, který vládne 24 let, nesmí zůstat u moci dalších 6 let. Bude škodit Rusku. Musí pryč.“