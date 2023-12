Očima Saši Mitrofanova: Odvíjej se, klubíčko

Pokud by se totiž sněmovní volby konaly v listopadu, ANO by získalo 34,5 procenta hlasů. S výrazným odstupem by s 18,5 procenta následovala koalice SPOLU. Vláda by se stala opozicí.

Občas narazím na zlost příznivců vládní koalice, kteří k dalším volbám jít nechtějí nebo budou na just volit ANO nebo SPD. Zkusmo tedy proberme variantu vývoje, kterou by pomohli uvést v život v České republice. Nestraším, jen promítám současný vývoj do možné budoucnosti.

Potáhněme za nitku „stabilní vláda ANO a SPD“, která trčí z tohoto klubíčka. No a co, říkají mnozí, jsme v EU a NATO, nic se nezmění. Potáhněme silněji. Řádný termín sněmovních voleb je podzim 2025. Je pravděpodobné, že na tuhle dobu vypadne z klubíčka prezident USA Donald Trump.

NATO by se chvělo v základech, protože ho nechce a nepodporuje. EU by byla natolik vnitřně nalomena kremelskými zbrojnoši z Maďarska a Slovenska (kdoví ale, kde v Evropě bude mezitím Putin slavit volební výsledky), že by mělo co dělat s vlastní existencí. Západoevropské země vedené pocitem z poloviny 20. století by budovaly vlastní klub, do kterého by vzaly zdaleka ne všechny země z tzv. nové Evropy.

Maďarsko a Slovensko by rády přenechaly Moskvě, když o to většina voličů v těchto zemích tolik stála. Odvíjej se, klubíčko. Přenes nás do Česka po vítězství ANO a SPD. Byla by z toho vláda, která by se snažila naskočit do vlaku odjíždějícího západním směrem? Ha. Ha. Ha, ha, ha.

Potkal jsem ale i takové spoluobčany, kteří se těší na naplnění své představy, že pak bude neutrální a úplně svobodné Česko pupkem světa. A že sem žádný Rusák nepáchne, poněvadž jsme jiní, lepší. Těmto spoluobčanům poslal koncem listopadu pozdrav Vladimir Putin.

Jasně řekl, co je russkij mir, který podle něho musí Rusko bránit, a to i vojenskou silou: „Russkij mir sdružuje všechny, kdo cítí duchovní spojení s naší vlastí, kdo se považují za nositele ruského jazyka, historie a kultury, a to bez ohledu na jejich národnostní nebo náboženskou příslušnost.“

Kolaborace s okupanty rozhodně není jenom české specifikum, ale historické zkušenosti jsou zde značné. Bezpochyby by se vyrojilo mnoho osob, které by najednou pocítily nepřekonatelné duchovní spojení se zločinci.

Klubíčko by se rozpadlo.